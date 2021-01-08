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Ольга Бузова и Дава поженились на Мальдивах – пишут соцсети

Впрочем, большинство подписчиков посчитали это троллингом со стороны артистов.

Фото : Instagram/dava_m8 января 2021, 21:21

Российские блогер Давид Манукян и певица Ольга Бузова поженились! Такими заявлениями пестрят соцсети, сообщает zakon.kz.

На новогодние праздники, артисты, которые никогда не скрывали своих отношений, улетели на Мальдивы. Звезды отдыхают, нежатся на солнышке и купаются в океане. Не стесняясь своих чувств, делятся совместными фото, целуются на камеру и флиртуют друг другом в социальных сетях.

Затем у себя на странице в Instagram Давид решил немного пошутить над подписчиками. Он выложил снимок и устроил голосование, по итогам которого, обещал устроить свадьбу с Ольгой.

Разгоряченные подписчики тут же написали: "конечно", "свадьба на Мальдивах — моя мечта", "какие вы классные оба". Отметилась и Ольга, которая пошутила: "Может, выйти за тебя замуж?" Ее комментарий собрал почти 10 тысяч отметок "нравится".

После чего в Сети появилось видео, где артисты якобы играют свадьбу.

Правда, не всем верится в то, что звезды действительно поженились — поскольку церемония прошла на Мальдивах, скорее всего обряд обмена кольцами не имеет никакой юридической силы. Да и в своих соцсетях звезды о торжестве молчат.


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