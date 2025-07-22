У Ольги Бузовой случилось горе

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками трагической новостью – не стало ее любимой собаки по кличке Ева, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 22 июля сообщила в своем Telegram-канале.

"Я хочу нас запомнить такими. Евы не стало. Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет. Навсегда в моем сердце. Огромный кусок сердца от меня просто оторвался. Спасибо всем, кто переживал. Больно", – написала Бузова.

Накануне Ольга Бузова призналась, что сильно обеспокоена состоянием своего йоркширского терьера Евы: из-за высокого уровня сахара в крови собака требует круглосуточного ухода, а сама певица не находит себе места от беспомощности и все время плачет.

А ранее российская актриса Лиза Арзамасова 22 июля опубликовала в Instagram редкое семейное фото.

