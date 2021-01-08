Назарбаев назвал свой любимый цвет

Он также рассказал о предпочтениях при выборе фильма.

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев в третьей серии фильма "Штрихи к портрету" рассказал о своем любимом цвете и предпочтениях при выборе фильма, передает корреспондент zakon.kz.

Синий цвет я люблю почему-то. Синий цвет - цвет неба (…) Рубашки синие люблю, темно-синие пиджаки и костюмы. Это рабочие цвета. Но еще белые и черные - это официальные цвета, цвета вечера, официальных встреч. А так, пожалуй, синий и темно-синий, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В интервью его также спросили о любимом жанре фильма.

Когда сидишь дома, то много смотришь всяких фильмов. Мне нравятся живые фильмы. Раньше нравились мелодрамы, про любовь. Сейчас мужские фильмы больше, боевики, - отметил Елбасы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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