Назарбаев назвал свой любимый цвет
Он также рассказал о предпочтениях при выборе фильма.
Фото : Кадр из видео8 января 2021, 22:35
Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев в третьей серии фильма "Штрихи к портрету" рассказал о своем любимом цвете и предпочтениях при выборе фильма, передает корреспондент zakon.kz.
Синий цвет я люблю почему-то. Синий цвет - цвет неба (…) Рубашки синие люблю, темно-синие пиджаки и костюмы. Это рабочие цвета. Но еще белые и черные - это официальные цвета, цвета вечера, официальных встреч. А так, пожалуй, синий и темно-синий, - сказал Нурсултан Назарбаев.
В интервью его также спросили о любимом жанре фильма.
Когда сидишь дома, то много смотришь всяких фильмов. Мне нравятся живые фильмы. Раньше нравились мелодрамы, про любовь. Сейчас мужские фильмы больше, боевики, - отметил Елбасы.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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