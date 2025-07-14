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Культура и шоу-бизнес

Педро Паскаль назвал шесть любимых книг

Артист, знаменитость, снимки, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 02:40 Фото: Instagram/pascalispunk
Чилийско-американский актер Педро Паскаль рассказал о своих литературных предпочтениях. Он назвал шесть любимых книг – от русской и британской классики до магического реализма XX века, сообщает Zakon.kz.

Первым Паскаль упомянул "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского. По его словам, он буквально не мог оторваться от этого романа. После него следует "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова – история визита дьявола в Москву 1930‑х годов, в которой мистика переплетается с сатирой.

В числе любимых романов также "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте. Паскаль отметил, как сильно его тронула история сироты, сумевшей сохранить достоинство и найти любовь. Из латиноамериканской литературы он выделил "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса – эпопею о поколениях семьи Буэндиа в вымышленном городе Макондо.

Также актер назвал "К востоку от Эдема" Джона Стейнбека – семейную сагу о выборе между добром и злом, разворачивающуюся в Калифорнии начала XX века. Последней в списке значится "Волшебная гора" Томаса Манна – философский роман о молодом инженере, приехавшем в швейцарский санаторий на три недели, но оставшемся там на семь лет.

Ранее стало известно, что обновленную транскрипцию произведений Абая опубликовали в Казахстане.

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Аксинья Титова
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