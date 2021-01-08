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Елбасы об Айсултане и переименовании столицы – полное видео

Первый Президент рассказал о своей семье, любимых писателях, о том, как мужчине оставаться мужчиной, спустя годы. А также о том, как переименовывали столицу и какой у него любимый цвет.

Фото : Кадр из видео8 января 2021, 23:09

Вышла третья серия видеоинтервью Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Штрихи к портрету", сообщает zakon.kz.

В ней Елбасы рассказал о своей семье, любимых писателях, о том, как мужчине оставаться мужчиной, спустя годы. А также о том, как переименовывали столицу и какой у Первого Президента любимый цвет.


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