Елбасы об Айсултане и переименовании столицы – полное видео

Первый Президент рассказал о своей семье, любимых писателях, о том, как мужчине оставаться мужчиной, спустя годы. А также о том, как переименовывали столицу и какой у него любимый цвет.

Фото : Кадр из видео

Вышла третья серия видеоинтервью Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Штрихи к портрету", сообщает zakon.kz. В ней Елбасы рассказал о своей семье, любимых писателях, о том, как мужчине оставаться мужчиной, спустя годы. А также о том, как переименовывали столицу и какой у Первого Президента любимый цвет.

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