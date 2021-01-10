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О сложностях избирательного процесса за рубежом рассказали в МИДе

На эти выборы открыли 66 участков в 53 странах.

Фото : inform.kz10 января 2021, 10:50

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров рассказал о работе избирательных участков за рубежом, передает корреспондент zakon.kz.

Самыми первыми открылись участки в Токио и Сеуле. Первым гражданином Казахстана, проголосовавшим за рубежом, стала Аделина Алпамыс - студентка третьего курса. Она учится в Сеуле (Южной Корее), - сказал Айбек Смадияров.

Всего за рубежом открыли 66 избирательных участков в 53 странах. Работа на участках началась в 7.00 утра по местному часовому поясу. Последними закроются в Латинской Америке.

В этом году мы столкнулись с пандемией COVID-19 и были некоторые затруднения по организации избирательного процесса, потому что есть санитарные требования нашей страны и плюс санитарные требования той страны, где находится избирательный участок. К примеру, в Южной Корее сейчас действует жесткий локдаун, где нельзя собираться больше трех человек. В этих условиях нам приходится проводить выборы. Тем не менее мы справляемся. Все нормы безопасности соблюдаются, - отметил официальный представитель МИД РК.

По его словам, в США избирательный участок еще не открылся. В Испании из-за снегопада произошли небольшие проблемы. Но МИД проводит работу по решению данного вопроса.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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