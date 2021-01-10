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Нам нужна качественная законодательная система - Токаев

Глава государства надеется, что выборы пройдут справедливо.

Фото : 24.kz10 января 2021, 12:18

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о проведении выборов депутатов в Мажилис и маслихаты, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня особенный день для нашей страны, народа. Потому что выборы являются важным событием в жизни каждого государства. Думаю, что эти выборы дадут стимул для дальнейшего развития нашего народа. В целом, надеюсь, что если в Парламент войдет больше партий, то это положительно повлияет на будущее страны, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства надеется, что выборы пройдут справедливо.

Еще одним важным вопросом является то, что главной задачей Парламента является качественное принятие законов. Нам нужна качественная законодательная система, - отметил Президент.


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