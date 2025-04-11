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Общество

В нынешнее время нам как никогда нужны Закон и Порядок – Токаев

В нынешнее время нам как никогда нужны Закон и Порядок – Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 15:23 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил о значении акции "Таза Қазақстан", которая за короткое время объединила всю страну и стала общенациональной, сообщает Zakon.kz.

Выступая 11 апреля 2025 года на встрече с общественностью Шымкента, президент отметил, что к акции активно присоединился и Шымкент.

"В прошлом году в городе было очищено 200 дворов и общественных пространств, высажено более 200 тысяч деревьев. "Таза Қазақстан" не ограничивается уборкой территории или участием в субботниках. Значение акции гораздо шире. Чистота – это, прежде всего, проявление внутренней культуры. Только добропорядочные граждане с чистой душой смогут построить по-настоящему передовую страну. В этом важном деле Шымкент должен соответствовать своему определению "шырайлы" ("благодатный")".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, по словам главы государства, в стране необходимо непоколебимо соблюдать верховенство Закона и Порядка.

"Это одна из приоритетных задач. По сей день остаются актуальными слова Бауыржана Момышулы "Тәртіпке бас иген құл болмайды" ("Тот, кто подчиняется дисциплине, никогда не станет рабом"). Исполняя Закон и соблюдая Порядок, мы сможем добиться поставленных целей и преодолеть любые кризисы. В нынешнее непредсказуемое время нашему народу как никогда нужен Порядок, основанный на Законе".Касым-Жомарт Токаев

Также он отметил, что граждане, нарушающие Закон, непременно должны нести ответственность.

"По-другому быть не должно. Только так мы придем к процветанию и построим Справедливый, Безопасный, Сильный и Чистый Казахстан".Касым-Жомарт Токаев

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил признательность жителям Шымкента и пожелал им успехов.

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев отдельно высказался по налоговой реформе.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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