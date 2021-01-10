Невесты, Бос-молокосос, Гринч и полураздетый человек посетили избирательные участки
Некоторые избиратели креативно подошли к процессу голосования.
Фото : instagram10 января 2021, 14:57
В Казахстане 10 января проходят выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. В соцсетях делятся интересными кадрами из избирательных участков, передает zakon.kz.
Ранее мы уже писали про мишек Тедди, которые пришли голосовать в Караганде. А в Нур-Султане проголосовали молодожены. Это не единственная пара, которая после регистрации поехала голосовать. На актюбинском паблике тоже появилась фотография с голосующими молодоженами.
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А в Костанайской области у избирательного участка запечатлели героев мультфильмов Гринча и Боса-молокососа.
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В Нур-Султане в избирательный участок пришел мужчина с синей головой, в майке и коротких шортах.
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