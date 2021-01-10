Невесты, Бос-молокосос, Гринч и полураздетый человек посетили избирательные участки

Некоторые избиратели креативно подошли к процессу голосования.

В Казахстане 10 января проходят выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. В соцсетях делятся интересными кадрами из избирательных участков, передает zakon.kz.

Ранее мы уже писали про мишек Тедди, которые пришли голосовать в Караганде. А в Нур-Султане проголосовали молодожены. Это не единственная пара, которая после регистрации поехала голосовать. На актюбинском паблике тоже появилась фотография с голосующими молодоженами.

А в Костанайской области у избирательного участка запечатлели героев мультфильмов Гринча и Боса-молокососа.

В Нур-Султане в избирательный участок пришел мужчина с синей головой, в майке и коротких шортах.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!