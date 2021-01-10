Наблюдатели за выборами от профсоюзов жалуются на провокации в свой адрес

У них просят документы третьи лица.

Руководитель штаба наблюдателей от территориального объединения профсоюзов Алматы на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов городского штаба Серикжан Байгутдинов рассказал о выявленных нарушениях на избирательных участках Алматы, передает zakon.kz.

По словам Байгутдинова, на данный момент по сообщениям наблюдателей от профсоюзов ситуация на избирательных участках стабильная, алматинские избиратели принимают участие на выборах достаточно активно.

Каких-либо нарушений не наблюдается, санэпид нормы соблюдаются. имеются санитайзеры, на входе измеряют температуру, есть разметка о дистанции. Это плюсы в работе избирательных участков, - сказал Серикжан Байгутдинов.

Тем не менее, он заявил, что некоторые наблюдатели от профсоюзов сталкиваются с провокациями со стороны участников выборного процесса.

Наблюдатели из мобильных групп агрессивно ведут себя, требуют документы у наблюдателей от профсоюзов. Наблюдателей от профсоюзов прошу не вестись на провокации и не давать третьим лицам документы, - заявил Байгутдинов.

Альберт Ахметов

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