Выборы в Кыргызстане: оппоненты Жапарова отказались признать итоги

Ряд кандидатов в президенты Кыргызстана заявили журналистам, что не признают итоги выборов, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 95% бюллетеней, на выборах победу в первом туре одерживает Садыр Жапаров с 79% голосов, а более 80% кыргызстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.

Я не признаю итоги выборов, - сказал Адахан Мадумаров, набравший, по предварительным данным, менее 7% голосов.

По его мнению, были нарушения, связанные с электронными данными с участков для голосования, и "специалисты в самое ближайшее время раскроют суть и сущность всего, что происходило".

Также не признал итоги голосования и другой кандидат, оказавшийся на пятом месте - экс-глава Госкомитета Нацбезопасности Абдиль Сегизбаев. По его словам выборы прошли под давлением и в неравной борьбе.

Как ранее сообщили в ЦИК страны в ведомство поступило более 40 обращений о возможных нарушениях. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила в воскресенье на пресс-конференции, что все жалобы будут рассмотрены в установленном законом порядке "и уже только потом можно будет однозначно утверждать, повлияли ли они на ход выборов".