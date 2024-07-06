Пезешкиан победил на выборах президента Ирана

Реформист Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране. Об этом стало известно после обработки 100% бюллетеней, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, всего подсчитано 30 миллионов 510 тысяч 157 голосов. Из них Масуд Пезешкиан набрал 16 миллионов 384 тысяч 403 голоса, а Саид Джалили – 13 миллионов 538 тысяч 179 голосов.

ТАСС сообщает, что явка на этих выборах составила 49,8%.

Ранее сообщалось, что Пезешкиан, согласно предварительному подсчету голосов, лидирует на выборах в Иране.

Пезешкиан станет девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран. Президент в Иране – второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности главы государства входит реализация положений Конституции и руководство исполнительной властью.

Масуд Пезешкиан, которому сейчас 69 лет, является политиком реформистского толка и членом иранского парламента последних пяти созывов. Врач по специальности, он занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005). Кандидат ранее дважды принимал участие в борьбе за президентское кресло, однако вышел в финал впервые лишь на этих выборах: 12 лет назад он решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно, а на выборах 2021 года его кандидатура не получила одобрения Наблюдательного совета Ирана (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов).