Дуров призвал пользователей перейти с iOS на Android
Это важно для сохранения доступа к информации, считает основатель Telegram.
Фото : base6411 января 2021, 07:32
Владелец Telegram Павел Дуров заявил в своем блоге заявил, что корпорация Apple препятствует свободному обмену информацией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.
Дискуссия с участием Дурова в Telegram началась с вопроса подписчика о популярном среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа приложении Parler, которое заблокировали Apple и Google.
По словам Дурова, эти компании "представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter".
Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android - это самое меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации", - ответил основатель мессенджера на комментарий пользователя об удалении сервиса микроблогов Parler из App Store.
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