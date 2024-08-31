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Как Павел Дуров отреагировал на решение парижского суда

Комментарий Дурова, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 06:40 Фото: Instagram/durov
После того, как основатель Telegram оказался на свободе в Сети появилась информация о его реакции на решение парижского суда, сообщает Zakon.kz.

 Павел Дуров остался доволен установлением над ним судебного надзора. Предприниматель считает, что добиться этого удалось благодаря профессионализму его правозащитника.

Источник рассказал, что адвокат строит линию защиты, суть которой заключается в следующем: Дуров не обязан отвечать за всех преступников, которые воспользовались его детищем, это то же самое, если бы Карла Бенца (немецкий инженер, изобретатель первого в мире автомобиля) судили за все аварии с автомобилями.

После заседания, Дуров был в хорошем настроении, улыбался и шутил.

Хотя Павел Дуров сейчас и на свободе, ему запрещено покидать Францию и предписано отмечаться в местной полиции дважды в неделю.

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