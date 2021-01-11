Эксперт рассказал, почему на улице раздают бесплатные сим-карты

Чаще всего их используют для установления контроля над вашим аккаунтом в каком-либо сервисе.

Сим-карты, которые раздают на улице без заключения договора, скорее всего, оформлены на кого-то другого, сообщает zakon.kz.

Чаще всего их используют для установления контроля над вашим аккаунтом в каком-либо сервисе. Использование такого "подарка" угрожает различными неприятностями, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы ИБ-компаний Angara Дмитрий Пудов.

Лучше отказываться от подобных предложений и уж точно не использовать эти сим-карты. Главный аргумент – вы не сможете доказать, что эта сим-карта принадлежит вам. Соответственно, с точки зрения закона, вы не являетесь абонентом и не обладаете никакими правами, — поясняет эксперт.

Мошенники могут перевыпустить карту. После этого на нее будут поступать все звонки и SMS-сообщения. Многие сервисы используют SMS для восстановления доступа в случае, если вы забыли пароль. Использование бесплатных сим-карт может лишить вас доступа к ним, предупредил он.

Злоумышленники могут попытаются установить контроль над вашими аккаунтами — запросят сброс пароля и, если пароль приходит на номер выданной вам сим-карты, он оказывается в их руках. Затем события развиваются по обычному в таких случаях сценарию — аферисты могут воспользоваться вашим аккаунтом в соцсети, рассылая вашим друзьям просьбы "помочь деньгами" или рассылать с него фишинговые сообщения, указал Пудов.

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