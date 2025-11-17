#АЭС в Казахстане
События

В Талдыкоргане студентам рассказали о профилактике наркотиков и способах вербовки молодежи

студенты, образование, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 15:25 Фото: УПН ДП области Жетicy
Студентам Талдыкоргана объяснили, какие схемы чаще всего используют злоумышленники для вовлечения молодежи в наркопреступность.

В рамках реализации программы "Закон и порядок" лекторы провели диалог со студентами, в ходе которого обсудили вопросы профилактики наркопреступности в регионе.

На встрече присутствовали сотрудники управления по противодействию наркопрестности по области Жетiсу и представители Совета по профилактике наркоправонарушений при ДП области. Учащимся рассказали, как ведется борьба с незаконным оборотом наркотиков и какие схемы чаще всего используют злоумышленники для вовлечения подростков в противоправную деятельность.

Отдельно подчеркнули важность внимательности в интернете и умения распознавать предложения "легкого" заработка.

Фото: УПН ДП области Жетicy

Во время беседы студентам показали видеоролики, демонстрирующие реальные последствия употребления наркотических средств, а также материалы о работе сотрудников подразделений по борьбе с наркопреступностью.

Особое впечатление на ребят произвело интервью с осужденным, который поделился своим опытом и сожалением о совершенных ошибках.

Фото: УПН ДП области Жетicy

"Главная цель встречи – помочь подрастающему поколению сделать осознанный и ответственный выбор в пользу здоровья и жизни, свободной от пагубных зависимостей. Современный подход в профилактике наркомании говорит о том, что наряду с активным просвещением в вопросах различных видов зависимостей, обучением безопасному для здоровья поведению должна идти и пропаганда здорового образа жизни. Поэтому участников мероприятия призываем к активной жизненной позиции и умению противостоять трудностям", – отметила сотрудник УПН ДП области Жетiсу Дастан Мырзакулов.

Фото: УПН ДП области Жетicy

Встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере. Молодежь активно задавала вопросы, делилась своими мыслями и в завершение поблагодарила гостей за честный и открытый диалог.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
