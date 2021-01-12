К решению проблем с отоплением в Павлодаре привлекли общественность

Первое ее совещание состоялось под председательством главы региона.

По проблемам отопительного сезона в Павлодаре создали общественную комиссию, в которую вошли бывшие руководители города, опытные эксперты, председатели КСК и другие.

Первое ее совещание состоялось под председательством главы региона. Абылкаир Скаков отметил необходимость участия независимых экспертов в работе по улучшению теплоснабжения в Павлодаре.

Недавние аварии оставляли жителей города без тепла, - напомнил он. - Приходилось принимать экстренные меры, получилось мобильно локализовать повреждения, но в условиях сильных морозов и эпидемиологической обстановки произошедшее вызывает много вопросов. Нам в том числе нужна независимая общественная комиссия, которая внесла бы свои предложения по улучшению ситуации.

Бывший директор тепловых сетей, ныне глава РПП Олег Крук указал на недоработку при проектировании жилых домов и социальных объектов. По его мнению, во время планирования крупной застройки необходимо детально просчитывать нагрузку, которая после сдачи новостройки ляжет на инфраструктуру. Такой же подход предлагается при проектировании реконструкции тепловых сетей: в первую очередь ремонтировать те участки магистралей, к которым подключат новых потребителей.

Еще хочется обратить внимание на жилой фонд и то, как происходит теплоснабжение внутри дома, - добавил Олег Крук. - В мою бытность руководителем тепловых сетей, когда произошла крупная авария, мы вырезали замерзшие стояки в пятиэтажном доме. Они были полностью засорены. Давайте признаемся: в своих квартирах мы меняем только водопроводные трубы, тепловые стояки практически не меняются, хотя они имеют свойство заиливаться.

Эксперт в области теплоэнергетики Алексей Сафарбаков указал на плохое состояние внутриквартальных тепловых сетей. По его мнению, все попытки повысить температуру теплоносителя во время сильных морозов сказываются на трубах внутри жилых кварталов. Член общественной комиссии предложил разработать план по модернизации внутриквартальных сетей как можно скорее.

Сегодня нет возможности контролировать соблюдение гидравлического режима и механизма воздействия на потребителей, которые допускают изменение работы своих тепловых сетей, - отметил Алексей Сафарбаков. - Нужно понимать, что в централизованной системе изменение у одного потребителя отразится на другом, и, если мы имеем дома, где есть перегрев, то будут и дома, где есть недогрев. В некоторых домах города или субъектах бизнеса температура выше нормативного графика на 10-15 градусов, но попасть на их тепловые узлы невозможно. Поэтому должна быть нормативная база, предусматривающая, кто сможет попадать в тепловые пункты, на которых фиксируется перегрев.

В числе причин проблем с теплом есть и самоуправство некоторых КСК, отметили на встрече.

Когда недавно произошел порыв на магистрали и дома, оставшиеся без теплоснабжения, переключали на другие станции, некоторые КСК стали сбрасывать сопла на внутридомовых теплосетях и тем самым разрегулировали систему, - сказал экс-глава администрации Павлодара Александр Рюмкин. - При приемке домов к отопительному сезону необходимо опломбировать эти сопла, чтобы их в коем случае не снимали. Также на тепловую систему влияет установка тепловых насосов. Кто-то включает такой насос, а соседний дом остается без положенного тепла, и после привести все в соответствие очень тяжело. В этом вопросе должна быть строгая дисциплина.

Участники встречи высказались и о необходимости подготовки квалифицированных сантехников и сварщиков.

У нас кадровый голод, - поделилась глава ОЮЛ «Шаңырак» Нурсауле Бекболатова. - Еще несколько лет – и, наверное, не останется квалифицированных специалистов, которые будут заниматься этой работой. Нужно какое-то обучение кадров на базе колледжей или институтов.

Глава региона поставил задачу перед горакиматом и тепловиками совместно с членами общественной комиссии объективно проанализировать имеющиеся проблемы. На основе анализа разработают план действий.

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