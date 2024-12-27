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Общество

По инициативе прокуратуры в Жамбылском в регионе запущен пилотный проект по решению проблем водообеспечения

Пилотный проект по решению проблем водообеспечения, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 10:42 Фото: прокуратура Жамбылской области
В прокуратуре Жамбылской области состоялось межведомственное совещание по обсуждению итогов надзорной работы в сфере водного законодательства, а также проблемных вопросов водообеспечения региона.

В мероприятии по видеоконференцсвязи приняли участие руководители Национальной гидрогеологической службы и Департамента подземных вод профильного Министерства водных ресурсов и ирригации, а также ответственные местные уполномоченные органы.

В центре внимания были вопросы растущего дефицита водных ресурсов, безучетного потребления подземных вод, оптимизации водопотребления в сельском хозяйстве.

Прокурорами сообщено о свыше чем 400 фактах использования аграриями воды без спецразрешений, рисках загрязнения грунтовых вод в результате водоотведения в не канализованных жилых массивах.

Кроме того, на фоне несанкционированного потребления воды отмечено отсутствие достоверных сведений о запасах подземных вод, последние исследования по которым проведены более 40 лет назад.

Участники обсудили необходимость повышения ответственности водопользования, борьбы с загрязнением водных объектов и проведения природоохранных мероприятий.

На основе рекомендаций профильного министерства и заинтересованных органов утвержден отраслевой комплексный план с одобрением его реализации в 2025 году в рамках пилотного проекта.

Проектом предусмотрен ряд мер по эффективному использованию и охране водных ресурсов, организации исследовательских работ по изучению запасов подземных вод, решению вопросов эксплуатации скважин и водоотведения.

По результатам обсуждения прокурором области Нургалымом Абдировым с учетом обращений предпринимателей и мнения палаты "Атамекен" предложено упростить отдельные процедуры получения разрешительных документов на право водопользования.

Участниками принято решение об объединении усилий по решению проблем водных ресурсов и внедрению рекомендаций.

Айсулу Омарова
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