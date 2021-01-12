Налоговые органы смогут определять местонахождение грузового автотранспорта

Электронное таможенное сопровождение осуществляется национальным оператором информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок.

В Казахстане с 16 января вступают в силу поправки в таможенное законодательство, позволяющие органам государственных доходов в режиме реального времени определять точное местоположение по маршруту следования грузового транспортного средства, передает zakon.kz.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности" был принят 5 января 2021 года.

Одной из новелл принятых поправок, внедрение возможности применения электронного таможенного сопровождения транспортного средства, посредством применения спутниковой навигации, что позволяет в режиме реального времени определять точное местоположение по маршруту следования транспортного средства, - отметили в Комитете госдоходов.

В рамках данных дополнений также предусмотрено информирование таможенным органом декларанта и перевозчика в случае принятия таможенным органом решения о применении электронного таможенного сопровождения.

Как отмечается, электронное таможенное сопровождение осуществляется национальным оператором информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок. Такой оператор уже определен в Казахстане.

Необходимо отметить, что ранее были внесены дополнения в закон "Об автомобильном транспорте", где предусмотрены понятия «национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок», а также компетенция Правительства РК по определению национального оператора системы отслеживания международных автомобильных перевозок. При этом в рамках данных поправок указанный оператор предоставляет услуги по аренде навигационных пломб, которые навешиваются на транспортные средства и с применением которых осуществляется отслеживание перемещения транспортного средства, - пояснили в КГД.

В настоящее время разработан проект Порядка осуществления электронного таможенного сопровождения транспортных средств, в котором определено взаимодействие таможенного органа, декларанта, перевозчика и национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок.

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