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Законодательство РК

Органы госдоходов смогут определять местонахождение контрольно-кассовых машин

Кассовый аппарат, чеки, покупки, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 13:04 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило поправки в некоторые приказы по вопросам применения контрольно-кассовых машин, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах приема, хранения сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах будет уточнен срок оперативной передачи сведений о денежных расчетах в информационную систему органы государственных доходов по сетям телекоммуникаций.

Поправками предусмотрено, что оператор фискальных данных выполняет следующие задачи:

  • прием сведений о денежных расчетах от налогоплательщиков;
  • хранение полученных сведений о денежных расчетах на собственных электронных носителях;
  • передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов ежедневно в оперативном режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования не позднее 1 часа с момента получения.

Также планируется расширить функции по организация работы оператора фискальных данных.

В частности, новыми нормами предусматривается, что оператор фискальных данных должен обеспечить создание и техническое сопровождение портала оператора фискальных данных для интерактивного взаимодействия с пользователями услуг оператора фискальных данных, а также разработку и размещение на портале для них дополнительных сервисов, в том числе по:

  • применению каталогов товаров, работ и услуг контрольно-кассовыми машинами;
  • определению геолокации местонахождения контрольно-кассовых машин и передачи в органы государственных доходов;
  • проведению ежедневного мониторинга по приему с контрольно-кассовых машин сведений о денежных расчетах и их передачи органы государственных доходов.

В обосновании к проекту говорится, что данная норма предложена в целях внесения кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности или Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг в чеках и электронных счетах-фактур согласно классификаторам, и внесения изменений в нормативные правовые акты в части включения требований по предоставлению соответствующих сведений (адрес, геолокация, номер телефона) при оказании государственной услуги "Постановка и снятие с учета контрольно-кассовых машин". Кроме того, это позволит органам государственных доходов проводить ежедневную сверку с операторами фискальных данных по передаче сведений о денежных расчетах.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий и не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 ноября 2024 года.

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