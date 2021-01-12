Какие развязки планируют достроить в Алматы в 2021 году

Какие развязки планируют достроить и какие улицы пробить в Алматы в 2021-2022 годах, рассказали в управлении городской мобильности, передает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

В ведомстве также рассказали о сроках завершения самых масштабных дорожных проектов на год.

В Алматы продолжается строительство трех крупных развязок: - на пересечении проспекта Рыскулова – улицы Емцова; - проспекта Сейфуллина — улицы Жансугурова; - улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом.

В акимате сообщили, что работы по всем развязкам идут по графику.

В случае изъятия участков и выделения бюджетных средств в этом году запланировано завершить работы только по двум из них - на пересечении Рыскулова – Емцова и улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом до декабря 2021 года. Уже в конце 2022 года в декабре завершат работы по Сейфуллина – Жансугурова.

Также сообщается, что в Алматы продолжаются работы по пробивке двух крупных магистралей:

- пробивка проспекта Абая от улицы Ауэзова в Калкаман до границы города, протяжённостью три километра;

- пробивка улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара.

Пробивку Абая при завершении выкупа земель и строительно-монтажных работ планируют закончить в декабре 2021 года. Срок завершения работ по пробивке улицы Саина при своевременном изъятии (выкупа) земельных участков и выделении бюджетных средств запланирован на декабрь 2022 года.

Отмечается, что в феврале этого года также сформируют список по среднему ремонту улиц в городе на этот год.