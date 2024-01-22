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Когда достроят развязки в нижней части Алматы

Когда достроят транспортные развязки в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев 22 января рассказал, когда в мегаполисе достроят важные транспортные развязки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Сагындыка Телибаева, до конца 2024 года в Алматы планируют достроить две развязки.

"Первая – на пересечении улиц Сейфуллина – Жансугурова, которая строится с 2017 года. Из-за выкупа земель мы не могли ее закончить, в этом году выкуп полностью завершили и планируем, что до конца года введем в эксплуатацию", – сообщил Сагындык Телибаев.

Вторая развязка находится на пересечении улиц Акан Серы и Монке би. На ней также планируют запустить движение до конца 2024 года. 

Ранее глава Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев рассказал, когда алматинцы смогут пользоваться бесплатными пересадками на общественном транспорте.

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