Новый танец на льду покоряет Казнет – теперь замерзший Каспий

Видео с фигуристом, катающемуся по замерзшему Каспийскому морю, появилось в Сети, сообщает zakon.kz.

Кадры опубликовал фотограф Ади Бектемиров в своем Instagram. На них парень в черном, которого автор видео отметил, как Нурали Бектемирова, скользит по льду на коньках. Видео снято с квадрокоптера.

Танец проходит под песню Try исполнителя Zack Gray.

6 января видео с Ксенией Панкратовой катающейся в красном платье по льду замерзшего Капчагайского водохранилища покорило Интернет.