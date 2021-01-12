В Талдыкоргане ужесточают карантин

Главный государственный врач Алматинской области подписал постановление об ужесточении карантинного режима в городе Тадыкорган, сообщает zakon.kz.

Количество заболеваний коронавирусной инфекцией в городе за последние 14 дней составило 166 случаев. Показатель на 100 тыс. населения — 1127,5.

Согласно постановлению, на дистанционную работу переводят не менее 80% государственных офисных работников с численностью 15 и более сотрудников. За исключением, сотрудников медицинской, полицейской, противопожарной службы, аварийно-спасательных и иных экстренных коммунальных служб (тепло -, водо -, энерго, газоснабжение, канализация, ГСМ, АГЗС, АЗС, связь, коммуникации, служба инкассации, вывоз твердых бытовых отходов, дезинфекция, сантехническое обслуживание многоэтажных жилых домов).

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий.

Приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов (центров), торговых сетей, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов и аптек. Всех торговых рынков и магазинов в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением реализации продуктов питания. Всех объектов культуры (театры, музеи, выставки и др.). Кинотеатров, СПА-центров, тренажерных залов, спортивных объектов, фитнес-центров, бассейнов, общественных бань, саун. Объектов зимнего туризма и отдыха на открытом воздухе (катков, санно-балонных спусков и т.п.).

Общественный транспорт будет работать с 06:00 до 10:00. И с 17:00 до 20:00.

Объекты общественного питания могут работать только на вынос и доставку готовых блюд с 09:00 00:00.

Приостанавливается передвижение любого вида транспорта, за исключением, специализированных автомобилей и обеспечивающих жизнедеятельность населения (управления полиции, скорой медицинской помощи, противопожарной службы, грузовые и легковые машины, перевозящие продукты питания, лекарственные средства и др.).

А также запрещается торговля в неустановленных местах. А именно:

- улице Гаухар Ана: от улицы Акын Сара до улицы Шевченко;

- улице Биржан Сал: от ул.Курманова до ул.Кабанбай батыра.

Постановление будет действовать с 00:00 15 января 2021 года по 07:00 29 января 2021

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь