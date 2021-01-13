70 ДТП произошло в Алматы из-за сильного снегопада

В связи с ухудшениями погодных условий Департамент полиции города Алматы напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД и соблюдении мер безопасности, сообщает zakon.kz.

С трех часов ночи в мегаполисе произошло свыше 70 дорожно-транспортных происшествий, 6 из них – с пострадавшими. Понятно, что обильные осадки значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеют место быть заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта. Но, как показывает практика, чаще всего этим явлениям предшествует низкая дисциплина участников дорожного движения: некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, не уважительно относятся друг к другу, пешеходы, между тем, перебегают дорогу в неположенном месте. В совокупности указанные факторы негативно отражаются на дорожной обстановке в целом. начальник Управления административной полиции ДП Алматы Жандос Мураталиев.

В полиции также напомнили, что дорога не прощает ошибок и оплошностей.

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