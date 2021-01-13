Таможенные процедуры по объектам интеллектуальной собственности упростили в Казахстане

С 1 января 2018 года предоставление подтвержденных фактов нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности в любой из стран ЕАЭС стало обязательным условием возможности таможенной защиты в Казахстане. Это требование ограничивало правообладателей в применении мер таможенной защиты.
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности" от 5 января 2021 года предусматривает упрощение процедуры включения объектов интеллектуальной собственности в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), а именно:
Закон вступает в силу 19 января 2021 года.
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Жанна Абылханова, Партнер, патентный поверенный.
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