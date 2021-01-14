Три таможенных поста упразднили в Казахстане

В Казахстане упразднены 3 таможенных поста, образованы таможенный пост "Курык" и КПП "Кара Шекпен", а также переименован таможенный пост "Туркестан-ЦТО". Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

В частности:



ДГД по г. Алматы:

упразднен таможенный пост "Алмалы – ЦТО"

ДГД по Акмолинской области:

упразднен таможенный пост "Атбасар"

ДГД по Мангистауской области:

упразднен таможенный пост "Кашаган";

образован КПП "Кара Шекпен" т/п "Морпорт";

образован таможенный пост "Курык"

ДГД по Туркестанской области:

таможенный пост "Туркестан-ЦТО" переименован в таможенный пост "Туркестан-ЦТО-Ауежай".

Таким образом, с 14 января 2021 года будет прекращена возможность подачи таможенных деклараций на упраздненных таможенных постах, - сообщили в КГД.

В связи с этим декларанты и таможенные представители вправе для подачи таможенных деклараций выбрать другой таможенный пост, в зоне деятельности которого находятся товары под таможенным контролем.