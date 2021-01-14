Три таможенных поста упразднили в Казахстане

В Казахстане упразднены 3 таможенных поста, образованы таможенный пост "Курык" и КПП "Кара Шекпен", а также переименован таможенный пост "Туркестан-ЦТО". Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.
В частности:
ДГД по г. Алматы:
ДГД по Акмолинской области:
ДГД по Мангистауской области:
ДГД по Туркестанской области:
Таким образом, с 14 января 2021 года будет прекращена возможность подачи таможенных деклараций на упраздненных таможенных постах, - сообщили в КГД.
В связи с этим декларанты и таможенные представители вправе для подачи таможенных деклараций выбрать другой таможенный пост, в зоне деятельности которого находятся товары под таможенным контролем.
Хотите быть в курсе важных новостей?