Какие лекарства отпускаются по рецепту, какие – без. Правила

Министр здравоохранения РК своим приказом от 6 января 2021 года утвердил правила отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту, передает zakon.kz.
К лекарственным препаратам рецептурного отпуска относятся:
Лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта, характеризуются:
Лекарственные препараты рецептурного отпуска переводятся в категорию безрецептурного отпуска при условии изменения следующих параметров:
Как отмечается, изменение категории отпуска лекарственного препарата осуществляется в период действия регистрационного удостоверения и не оказывает отрицательного влияния на соотношение польза-риск лекарственного препарата.
Приказ вводится в действие по истечении10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (12 января).
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