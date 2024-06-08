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На какие лекарства в Казахстане внедрят обязательную маркировку

На какие лекарства внедрят обязательные маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 10:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане начнется маркировка лекарственных препаратов. Zakon.kz стало известно, каких средств это коснется.

Как отметили на совещании в правительстве, обязательная маркировка лекарственных средств в Казахстане будет внедряться только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года. 

"Соответствующие изменения сейчас вносятся в постановление правительства от 10 сентября 2020 года. Это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграцию информационных систем для учета и прослеживаемости кодов маркировки", – сообщили на совещании, которое прошло под председательством вице-премьера Серика Жумангарина. 

Как сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, по состоянию на 1 июня из 383 оптовых складов 287 оснащены необходимым оборудованием.

"Проверочные выезды в 15 регионов уже состоялись. В ближайшее время будут затронуты оставшиеся пять", – подчеркнул вице-министр. 

В целом, в Казахстане наблюдается положительная динамика внедрения цифровой маркировки: официальный (выявленный) импорт обуви в Казахстан вырос с 39,5 млн пар в 2019 году до 54,5 млн пар в 2023 году. Практически на три года бизнесу был предоставлен переходный период для маркировки остатков обуви (с 1 ноября 2021 года по 1 июня 2024 года).

В то же время, учитывая недостаточную готовность таможенных складов для проведения маркировки обуви, Министерству промышленности и строительства поручено проработать вопрос разрешения маркировки обуви на собственных складах импортеров.  

Также на совещании заслушаны профильные министерства по проведению анализа регуляторного воздействия при маркировке ювелирных изделий.

Ранее специалисты пояснили: 86% лекарственных средств на рынке Казахстана поставляется из-за рубежа. Указанные лекарственные средства могут быть произведены на производственных линиях фармацевтических заводов до момента введения обязательной маркировки в Казахстане с 1 июля 2024 года, но ввезены на территорию республики после 1 июля 2024 года.

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