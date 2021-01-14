Правила использования беспилотников утвердили в РК

Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31 декабря 2020 года утверждены правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан, передает zakon.kz.

Так, эксплуатация беспилотников осуществляется после постановки на учет в уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, за исключением БПЛА, которые подлежат учету в уполномоченном органе в сфере государственной авиации.

Разрешение на выполнение полетов над густонаселенными районами городов или поселков запрашивается эксплуатантом аппарата вне зависимости от высоты и места выполнения полета. В этом случае полет относится к категории операций "специфическая".

Как отмечается, разрешение на использование аппарата выдается сроком на 5 лет.

Получение разрешения не требуется для полетов беспилотников категории "сверхлегкие" с максимальной взлетной массой менее 250 грамм.

При подаче заявления на получение разрешения на выполнение полетов над густонаселенными районами городов или поселков беспилотников категории "легкие" предоставляются в уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации следующие документы:

заявление в произвольной форме, с указанием ИИН, с подтверждением ознакомления с ответственностью за небезопасную эксплуатацию БПЛА.

копию удостоверения личности;

копию документа об успешном завершении обучения по программе первоначальной подготовки внешнего пилота БПЛА, на основании программы согласованной в установленном порядке с уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации.

Основанием для выполнения полетов над густонаселенными районами городов или поселков эксплуатантом беспилотников категорий "средние", "среднетяжелые" и "тяжелые" является действующее разрешение на выполнение авиационных работ с применением беспилотных авиационных систем (БАС).

Заявление с копиями необходимых документов предоставляется в уполномоченную организацию посредством электронной почты на frontoffice@caakz.com или через почтовое отправление в адрес уполномоченной организации.

Рассмотрение документов, представленных в уполномоченную организацию проводится в течение 15 календарных дней.

По результатам рассмотрения представленных документов и отсутствия замечаний, на электронный или почтовый адрес заявителя высылается разрешение на выполнение полетов над густонаселенными районами городов или поселков.

Копия данного разрешения будет храниться в электронном хранилище уполномоченной организации до истечения срока его действия.

При этом заявителю отказывается в выдаче разрешения в следующих случаях:

представленные документы не соответствуют перечню;

возраст заявителя моложе 18 лет.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (12 января).