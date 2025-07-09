Правила использования и благоустройства водохранилищ утвердили в Казахстане
Типовые правила использования водохранилищ применяются:
- бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов;
- местными исполнительными органами;
- собственниками гидротехнических сооружений, образующих водохранилища и организациями, эксплуатирующими такие гидротехнические сооружения;
- водопользователями при использовании водных ресурсов водохранилищ в соответствии с заключенными договорами водопользования и решениями о предоставлении водохранилищ в их пользование.
В документе говорится, что использование водных ресурсов водохранилищ, исключая использование для начального наполнения водохранилищ, осуществляется после их приема в эксплуатацию.
При этом первоначальное наполнение водохранилища производится со скоростью, установленной в проектной документации, и осуществляется с перерывами после каждого заполненного метрового слоя.
Водные ресурсы водохранилищ используются для питьевого водоснабжения, нужд сельского хозяйства, промышленности и теплоэнергетики, гидроэнергетики, тушения пожаров, оздоровительных и рекреационных целях, охотничьего хозяйства, ведения рыболовства и аквакультуры, а также проведение природоохранных попусков.
Для обеспечения объема экологического стока из водохранилища осуществляются природоохранные попуски.
Природоохранные попуски осуществляются исходя из необходимости сохранения естественного режима водного объекта, рыбных ресурсов и других водных животных, а также обеспечения промывки русел рек во время паводков.
Также установлено, что режим использования водных ресурсов определяется отдельно по каждому целевому назначению в правилах эксплуатации конкретного водохранилища.
Режим использования водных ресурсов по каждому отдельному водохранилищу охватывает положения по:
- недопущению нарушение прав водопользователей при обеспечении приоритетности питьевого водоснабжения и экологического стока;
- предотвращению ущерба окружающей среде;
- содержанию в исправном состоянии в акватории водохранилища;
- соблюдению использования водных ресурсов в случаях, установленных пунктом 6 настоящих Типовых правил, за исключением случаев тушения пожаров;
- ведению учета объема забора (изъятия) водных ресурсов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества;
- соблюдению порядка осуществления хозяйственной деятельности на водных объектах, водоохранных зонах, согласованного с бассейновыми водными инспекциями;
- информированию уполномоченных государственных органов, местных исполнительных органов, водопользователей об авариях и чрезвычайных ситуаций техногенного характера (фильтрация, просадки, провалы, подмывы, размывы, выходы пород в туннелях) на водохранилищах.
Ежегодно до 1 февраля собственник гидротехнических сооружений создает паводковую комиссию, которая:
- разрабатывает план мероприятий на пропуск паводка;
- устанавливает порядок наполнения и сработки водохранилища в зависимости от гидрологического прогноза и конкретных метеоусловий;
- проверяет состояние напорных откосов плотины, водосбросных и водозаборных сооружений, каналов, дамб и береговой зоны чаши водохранилища.
Собственник (владелец) гидротехнических сооружений обеспечивает:
- соблюдение правил эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений;
- систематический анализ состояния безопасности водохозяйственных и гидротехнических сооружений;
- проведение регулярных обследований технического состояния водохозяйственных и гидротехнических сооружений;
- создание финансовых и материальных резервов, предназначенные для ликвидации аварий на водохозяйственных и гидротехнических сооружениях;
- поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения гражданской защиты на гидротехнических сооружениях.
В период паводка собственник (владелец) гидротехнических сооружений:
- устанавливает круглосуточное дежурство членов паводковой комиссии;
- проводит регулярное наблюдение за уровнем воды и за состоянием водохранилищ.
После прохождения паводка собственник (владелец), гидротехнических сооружений, организует осмотр всех гидротехнических сооружении: крепления, откосов, крепления нижнего бьефа и документирование результатов данного осмотра.
Собственники гидротехнических сооружений информируют уполномоченные государственные органы, местные исполнительные органы и водопользователей об изменениях водного режима водохранилища, в том числе при возникновении аварий на гидротехнических сооружениях и чрезвычайных ситуаций техногенного характера (фильтрация, просадки, провалы, подмывы, размывы, выходы пород в туннелях), в порядке, определенном законодательством о гражданской защите.
Правила технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ
Собственник (владелец) гидротехнических сооружений проводит мероприятия по технической эксплуатации и благоустройству водохранилища на постоянной основе в течение всего года.
При эксплуатации водохранилищ в зимний период собственник (владелец) гидротехнических сооружений принимает меры по предотвращению повреждений сооружений и берегов от ледовых нагрузок. В период установления ледяного покрова для ускорения его образования и предотвращения навалов льда перед сооружениями, а также зажоров в нижнем бьефе, сброс воды уменьшается. При достижении значительной толщины ледяного покрова уровень воды поддерживается постоянным, а поступающая вода сбрасывается в нижний бьеф.
Ежегодно за месяц до прогнозируемого весеннего половодья собственник (владелец) гидротехнических сооружений организует проведение следующих мероприятий:
- проверку состояния гидротехнических сооружений напорного фронта и береговой зоны водохранилища;
- проводит текущий ремонт конструкций и механизмов, обеспечивающих пропуск половодья;
- проверку работы контрольно-измерительной аппаратуры (при наличии такой аппаратуры);
- испытание работы затворов, подъемных механизмов и устройств автоматического управления;
- проверку надежности электропитания подъемных механизмов (при наличии).
При проведении промыва водохранилища от наносов:
- максимально сокращаются перерывы в подаче воды по согласованию с иными водопользователями;
- скорости сработки и наполнения водохранилища обеспечиваются с учетом требований безопасности гидротехнических сооружений (обеспечения устойчивости откосов гидротехнических сооружений, а также берегов водохранилища);
- в случае работы гидротехнического сооружения в каскаде, попуски в нижний бьеф осуществляются при условии обеспечения безопасности нижерасположенных гидротехнических сооружений.
В случае значительного заиления водохранилища наносы удаляются механически (земснарядами, землечерпалками).
Защита берегов водохранилища от размыва, эрозии и волновых воздействий осуществляется следующими методами:
- уполаживание откосов, засев откосов специальными травами или одерновка поверхности естественным дерном;
- укрепление склонов вяжущими материалами с пропиткой грунта битумной эмульсией с применением цемента, битумов, латексов, различных битумных эмульсий;
- покрытие берега хворостяной выстилкой или плетнями, фашинами, деревянными креплениями;
- отсыпка каменной наброски без подготовки ее основания и возведения дополнительных креплений на стыке ее с прибрежной отмелью;
- отсыпка песчано-гравийной смеси с уклоном от 1,5 до 2 в сочетании с поперечными бунами из негабаритного камня;
- намыв пологих песчаных пляжей;
- планировка откосов высокого абразивного берега, и укладка бетонных плит без подготовки основания;
- укрепление откосов габионной кладкой;
- облицовка разрушаемого места бетоном или железобетоном;
- устройство специальных подпорных стенок;
- систематический надзор, уход и ликвидация рытвин и промоин, образовавшихся после ливней и снеготаяния;
- содержание и охрана существующих лесных насаждений и кустарников на склонах и прилегающих к водохранилищу территориях;
- посадка специальных пород деревьев и кустарников;
- засев разрушаемой территории укрепляющими травами;
- систематический надзор, уход и ликвидация рытвин и промоин, образовавшихся после ливней и снеготаяния;
- устройство на склонах специальных водоперехватывающих нагорных валов и каналов;
- устройство в оврагах специальных сооружений (запруд, ступенчатых перепадов, быстротоков и т.д.).
Благоустройство гидротехнических сооружений водохранилищ включает комплекс мероприятий, направленных на поддержание санитарного, экологического и технического состояния береговой полосы, в том числе:
- обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений водохранилищ;
- предотвращение загрязнения водных ресурсов;
- создание условий для экологически устойчивого водопользования;
- сохранение природного ландшафта.
- регулярную очистку береговой полосы от мусора, наносов и растительности, затрудняющей эксплуатацию;
- берегоукрепление, выравнивание и планировку берегов;
- установку информационных знаков, ограждений, освещения;
- организация мероприятия по озеленению прибрежной зоны.
Также правилами определен порядок использования дна и берегов, проведение планового осмотра, ремонта и содержание комплекса гидротехнических сооружений водохранилищ.
Приказ вводится в действие с 19 июля 2025 года.
Мы сообщали, что в Казахстане утвердили правила обследования гидротехнических сооружений.