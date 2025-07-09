Правила использования и благоустройства водохранилищ утвердили в Казахстане

Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 30 июня 2025 года утвердил Типовые правила использования водных ресурсов водохранилищ и правила технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ, сообщает Zakon.kz.

Типовые правила использования водохранилищ применяются:

бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов;

местными исполнительными органами;

собственниками гидротехнических сооружений, образующих водохранилища и организациями, эксплуатирующими такие гидротехнические сооружения;

водопользователями при использовании водных ресурсов водохранилищ в соответствии с заключенными договорами водопользования и решениями о предоставлении водохранилищ в их пользование.

В документе говорится, что использование водных ресурсов водохранилищ, исключая использование для начального наполнения водохранилищ, осуществляется после их приема в эксплуатацию.

При этом первоначальное наполнение водохранилища производится со скоростью, установленной в проектной документации, и осуществляется с перерывами после каждого заполненного метрового слоя.

Водные ресурсы водохранилищ используются для питьевого водоснабжения, нужд сельского хозяйства, промышленности и теплоэнергетики, гидроэнергетики, тушения пожаров, оздоровительных и рекреационных целях, охотничьего хозяйства, ведения рыболовства и аквакультуры, а также проведение природоохранных попусков.

Для обеспечения объема экологического стока из водохранилища осуществляются природоохранные попуски.

Природоохранные попуски осуществляются исходя из необходимости сохранения естественного режима водного объекта, рыбных ресурсов и других водных животных, а также обеспечения промывки русел рек во время паводков.

Также установлено, что режим использования водных ресурсов определяется отдельно по каждому целевому назначению в правилах эксплуатации конкретного водохранилища.

Режим использования водных ресурсов по каждому отдельному водохранилищу охватывает положения по:

недопущению нарушение прав водопользователей при обеспечении приоритетности питьевого водоснабжения и экологического стока;

предотвращению ущерба окружающей среде;

содержанию в исправном состоянии в акватории водохранилища;

соблюдению использования водных ресурсов в случаях, установленных пунктом 6 настоящих Типовых правил, за исключением случаев тушения пожаров;

ведению учета объема забора (изъятия) водных ресурсов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества;

соблюдению порядка осуществления хозяйственной деятельности на водных объектах, водоохранных зонах, согласованного с бассейновыми водными инспекциями;

информированию уполномоченных государственных органов, местных исполнительных органов, водопользователей об авариях и чрезвычайных ситуаций техногенного характера (фильтрация, просадки, провалы, подмывы, размывы, выходы пород в туннелях) на водохранилищах.

Ежегодно до 1 февраля собственник гидротехнических сооружений создает паводковую комиссию, которая:

разрабатывает план мероприятий на пропуск паводка;

устанавливает порядок наполнения и сработки водохранилища в зависимости от гидрологического прогноза и конкретных метеоусловий;

проверяет состояние напорных откосов плотины, водосбросных и водозаборных сооружений, каналов, дамб и береговой зоны чаши водохранилища.

Собственник (владелец) гидротехнических сооружений обеспечивает:

соблюдение правил эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

систематический анализ состояния безопасности водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

проведение регулярных обследований технического состояния водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

создание финансовых и материальных резервов, предназначенные для ликвидации аварий на водохозяйственных и гидротехнических сооружениях;

поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения гражданской защиты на гидротехнических сооружениях.

В период паводка собственник (владелец) гидротехнических сооружений:

устанавливает круглосуточное дежурство членов паводковой комиссии;

проводит регулярное наблюдение за уровнем воды и за состоянием водохранилищ.

После прохождения паводка собственник (владелец), гидротехнических сооружений, организует осмотр всех гидротехнических сооружении: крепления, откосов, крепления нижнего бьефа и документирование результатов данного осмотра.

Собственники гидротехнических сооружений информируют уполномоченные государственные органы, местные исполнительные органы и водопользователей об изменениях водного режима водохранилища, в том числе при возникновении аварий на гидротехнических сооружениях и чрезвычайных ситуаций техногенного характера (фильтрация, просадки, провалы, подмывы, размывы, выходы пород в туннелях), в порядке, определенном законодательством о гражданской защите.

Правила технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ

Собственник (владелец) гидротехнических сооружений проводит мероприятия по технической эксплуатации и благоустройству водохранилища на постоянной основе в течение всего года.

При эксплуатации водохранилищ в зимний период собственник (владелец) гидротехнических сооружений принимает меры по предотвращению повреждений сооружений и берегов от ледовых нагрузок. В период установления ледяного покрова для ускорения его образования и предотвращения навалов льда перед сооружениями, а также зажоров в нижнем бьефе, сброс воды уменьшается. При достижении значительной толщины ледяного покрова уровень воды поддерживается постоянным, а поступающая вода сбрасывается в нижний бьеф.

Ежегодно за месяц до прогнозируемого весеннего половодья собственник (владелец) гидротехнических сооружений организует проведение следующих мероприятий:

проверку состояния гидротехнических сооружений напорного фронта и береговой зоны водохранилища;

проводит текущий ремонт конструкций и механизмов, обеспечивающих пропуск половодья;

проверку работы контрольно-измерительной аппаратуры (при наличии такой аппаратуры);

испытание работы затворов, подъемных механизмов и устройств автоматического управления;

проверку надежности электропитания подъемных механизмов (при наличии).

При проведении промыва водохранилища от наносов:

максимально сокращаются перерывы в подаче воды по согласованию с иными водопользователями;

скорости сработки и наполнения водохранилища обеспечиваются с учетом требований безопасности гидротехнических сооружений (обеспечения устойчивости откосов гидротехнических сооружений, а также берегов водохранилища);

в случае работы гидротехнического сооружения в каскаде, попуски в нижний бьеф осуществляются при условии обеспечения безопасности нижерасположенных гидротехнических сооружений.

В случае значительного заиления водохранилища наносы удаляются механически (земснарядами, землечерпалками).

Защита берегов водохранилища от размыва, эрозии и волновых воздействий осуществляется следующими методами:

уполаживание откосов, засев откосов специальными травами или одерновка поверхности естественным дерном;

укрепление склонов вяжущими материалами с пропиткой грунта битумной эмульсией с применением цемента, битумов, латексов, различных битумных эмульсий;

покрытие берега хворостяной выстилкой или плетнями, фашинами, деревянными креплениями;

отсыпка каменной наброски без подготовки ее основания и возведения дополнительных креплений на стыке ее с прибрежной отмелью;

отсыпка песчано-гравийной смеси с уклоном от 1,5 до 2 в сочетании с поперечными бунами из негабаритного камня;

намыв пологих песчаных пляжей;

планировка откосов высокого абразивного берега, и укладка бетонных плит без подготовки основания;

укрепление откосов габионной кладкой;

облицовка разрушаемого места бетоном или железобетоном;

устройство специальных подпорных стенок;

систематический надзор, уход и ликвидация рытвин и промоин, образовавшихся после ливней и снеготаяния;

содержание и охрана существующих лесных насаждений и кустарников на склонах и прилегающих к водохранилищу территориях;

посадка специальных пород деревьев и кустарников;

засев разрушаемой территории укрепляющими травами;

систематический надзор, уход и ликвидация рытвин и промоин, образовавшихся после ливней и снеготаяния;

устройство на склонах специальных водоперехватывающих нагорных валов и каналов;

устройство в оврагах специальных сооружений (запруд, ступенчатых перепадов, быстротоков и т.д.).

Благоустройство гидротехнических сооружений водохранилищ включает комплекс мероприятий, направленных на поддержание санитарного, экологического и технического состояния береговой полосы, в том числе:

обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений водохранилищ;

предотвращение загрязнения водных ресурсов;

создание условий для экологически устойчивого водопользования;

сохранение природного ландшафта.

регулярную очистку береговой полосы от мусора, наносов и растительности, затрудняющей эксплуатацию;

берегоукрепление, выравнивание и планировку берегов;

установку информационных знаков, ограждений, освещения;

организация мероприятия по озеленению прибрежной зоны.

Также правилами определен порядок использования дна и берегов, проведение планового осмотра, ремонта и содержание комплекса гидротехнических сооружений водохранилищ.

Приказ вводится в действие с 19 июля 2025 года.

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