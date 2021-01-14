Дело экс-главы "СК-Фармация" передадут в суд

Дело бывшего руководителя "СК-Фармация" Берика Шарипа планируют передать в суд. Об этом сообщил председатель Агентства по противодействию коррупции Казахстана Алик Шпекбаев, передает корреспондент zakon.kz.
Уже идет ознакомление, в ближайшее время дело будет направлено в суд. Расследование окончено, - сообщил глава Агентства.
Наказание для экс-главы "СК-Фармация", по словам Шпекбаева, определит суд.
- То есть он уже признан виновным? - уточнили журналисты.
Да, он уже...идет ознакомление, адвокаты ряд своих вопросов ставят. Самое главное, что дело окончено. Ознакомление должно быть завершено в ближайшие дни. Дело будет направлено в суд, - ответил Шпекбаев.
Он добавил, что изначально экс-главу "СК-Фармации" обвиняли в злоупотреблении должностными обязанностями, но сейчас дело переквалифицировано по статье о халатности.
14 августа 2020 года с санкции суда Берик Шарип заключен под стражу.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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