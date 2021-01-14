Житель Туркестанской области обвинил полицейских в избиении и нанесении телесных повреждений, сообщает zakon.kz.

В социальных сетях распространяется видеообращение жителя Туркестанской области, где мужчина обвиняет полицейских в избиении и нанесении телесных повреждений. Якобы стражи порядка остановили его автомашину за нарушение ПДД, избили и доставили его вместе с братом в отдел полиции за неподчинение, - говорится в сообщении ДП Туркестанской области.

Ранее в полиции сообщили о задержании полицейскими Жетысайского РОП двух братьев, оказавших активное физическое сопротивление полицейским.

Во время рейдовых мероприятий инспекторы патрульной полиции МПС Жетысайского РОП остановили автомашину марки Toyota за нарушение ПДД. Представившись, полицейские попросили водителя предоставить документы, однако он не подчинился законным требованиям. В этот момент брат водителя Toyota на велосипеде наехал на полицейских и напал на одного из них. Во время задержания молодые люди оказали активное сопротивление полиции, а водитель нанес себе ножевое ранение, - пояснили в областной полиции.

Как отмечается, полицейскими установлено, что нарушитель ПДД в 2013 году отбывал срок наказания за кражу, а в 2017 году осужден Махтаральским судом за нанесение тяжких телесных повреждений.

После условного освобождения мужчина находился на пробационном учете. В настоящее время он привлекается Жетысайским РОП за хулиганство, совершенного им неделю назад. Чтобы оказать давление на следствие и отвести младшего брата от уголовной ответственности подозреваемый нанес себе телесные повреждения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и госпитализировали в районную больницу, - отметили в ДП.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Жетысайского РОП по статье 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти".

Собранные материалы направлены в суд для избрания меры пресечения. Второй подозреваемый арестован. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в департаменте.