Все о пороге достаточности для снятия пенсионных накоплений

14 января 2021, 13:54
Фото: news.myseldon.com

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста" предоставил гражданам право использования части своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям, сообщает zakon.kz.

Воспользоваться этим правом смогут вкладчики, которые, за счет перечисления регулярных и в полном объеме пенсионных взносов, сформировали накопления, превышающие порог минимальной достаточности и позволяющие в будущем получать пенсионные выплаты не ниже размера минимальной пенсии.

При этом пенсионные накопления, доступные для использования гражданами, включают не только обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы, но и полученный от их инвестирования инвестиционный доход.

Что включает в себя "порог минимальной достаточности пенсионных накоплений"

В соответствии с законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан термин "порог минимальной достаточности пенсионных накоплений" включает фактическую сумму пенсионных накоплений вкладчика, а также его будущие пенсионные взносы и инвестиционный доход, которые позволят при достижении пенсионного возраста обеспечить ему пенсионный доход не менее минимальной пенсии. При этом в расчет принято, что будущие взносы будут отчисляться с доходов не ниже размера минимальной заработной платы. Если доходы будут выше, то порог минимальной достаточности будет сформирован быстрее, а выплаты после выхода на пенсию будут больше минимальной пенсии.

Методика и параметры для расчета порогов достаточности определяются постановлением правительства Республики Казахстан и рассчитываются для каждого возраста отдельно.

Предварительные размеры порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2021 год

Как проверить свои пенсионные накопления

  • Для проверки соответствия своих накоплений порогу достаточности вкладчики могут получить выписку с пенсионного счета в ЕНПФ в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в обновленном мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz в режиме онлайн.

Выписка содержит информацию о пороге достаточности и сумме, доступной для целевого использования.

  • В Личном кабинете на сайте и в мобильном приложении ЕНПФ доступны два способа авторизации: использовать электронную цифровую подпись либо ввести ИИН и пароль.
  • Также проверить состояние своих накоплений можно посредством регулярного получения выписки на свой адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ.
  • Для удобства и быстрого доступа к информации о своих накоплениях ЕНПФ запустил в мессенджере Telegram собственный бот, с помощью которого также можно получить выписку.
  • Проверить свои пенсионные накопления можно и посетив региональные отделения АО "ЕНПФ" с документом, удостоверяющим личность.
  • Жители отдаленных районов, где нет отделений ЕНПФ, могут обратиться в авторизованные отделения АО "Казпочта", список которых указан на сайте и выбрать любой удобный способ информирования.

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