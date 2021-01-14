Все о пороге достаточности для снятия пенсионных накоплений

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста" предоставил гражданам право использования части своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям, сообщает zakon.kz.

Воспользоваться этим правом смогут вкладчики, которые, за счет перечисления регулярных и в полном объеме пенсионных взносов, сформировали накопления, превышающие порог минимальной достаточности и позволяющие в будущем получать пенсионные выплаты не ниже размера минимальной пенсии.

При этом пенсионные накопления, доступные для использования гражданами, включают не только обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы, но и полученный от их инвестирования инвестиционный доход.

Что включает в себя "порог минимальной достаточности пенсионных накоплений"

В соответствии с законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан термин "порог минимальной достаточности пенсионных накоплений" включает фактическую сумму пенсионных накоплений вкладчика, а также его будущие пенсионные взносы и инвестиционный доход, которые позволят при достижении пенсионного возраста обеспечить ему пенсионный доход не менее минимальной пенсии. При этом в расчет принято, что будущие взносы будут отчисляться с доходов не ниже размера минимальной заработной платы. Если доходы будут выше, то порог минимальной достаточности будет сформирован быстрее, а выплаты после выхода на пенсию будут больше минимальной пенсии.

Методика и параметры для расчета порогов достаточности определяются постановлением правительства Республики Казахстан и рассчитываются для каждого возраста отдельно.

Предварительные размеры порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2021 год

Как проверить свои пенсионные накопления

Для проверки соответствия своих накоплений порогу достаточности вкладчики могут получить выписку с пенсионного счета в ЕНПФ в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в обновленном мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz в режиме онлайн.

Выписка содержит информацию о пороге достаточности и сумме, доступной для целевого использования.