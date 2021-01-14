Застрявший в шахте мужчина найден мертвым

На шахте "АрселорМиттал Темиртау" произошла авария. Из 137 человек на поверхность выбрались 136, машинист буровой установки не смог выбраться. Его нашли мертвым, передает zakon.kz.

Машинист буровой установки Николай Шадиров найден погибшим. Он проработал в управлении "Спецшахтомонтаждегазация" Угольного департамента компании 16 лет, из них 15 – в должности машиниста буровой установки, - сообщает Вся Караганда.

"АрселорМиттал Темиртау" окажет семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и Коллективным договором.