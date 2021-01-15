Виталий Гогунский рассказал, как у него отняли дочь

Российский актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ", женился на Ирине Маирко только в 2017 году. За все время отношений актер часто уходил от Ирины, но потом снова возвращался. У них есть дочь, но актер не может никак общаться ни с теперь уже бывшей женой, ни с дочерью. Почему это произошло, актер рассказал в интервью Алене Жигаловой, передает zakon.kz.

В программе «Секрет на миллион» в октябре 2020 года бывшая жена Гогунского Ирина заявила, что актер отказывается общаться с ребенком, бросил дочь и не помогает алиментами.

Я действительно не плачу алименты. Но у нас есть договоренность, и поэтому для меня то, что говорится, это подстава подстав. Было неожиданно, я не знаю, кто посоветовал. Это нормально – не обсуждать дела семьи, и выносить это на общественный суд, наверное, когда тем более она показывает, что благополучие через край, хаос, квартира, - сказал Гогунский,

В 2014 году Гогунский вывел дочь Милану на сцену проекта «Один в один» по ее просьбе. На тот момент актер не жил вместе с Ириной. Милана сама выбрала песню, которую спела с папой – Гогунский перевоплотился в образ Григория Лепса, а Милана – в образ Ани Лорак.

Позже Гогунский отдал дочь в школу вокала Аллы Пугачевой, клипы Миланы набирали рекордные просмотры на Youtube, она стала знаменитой. Гогунский признался, что продвигал дочь скорее как любящий отец, а не как продюсер.

Сейчас инстаграм Миланы превратился в телемагазин, из ребенка сделали золотую антилопу. Я не против, жизнь быстротечна, сам с 12 лет пошел на работу. Но не это основное. Я не против денег, очень за, но считаю, что есть вещи, которые нужно вначале развивать. Хотел, чтобы она пела сейчас "Крылатые качели", "Прекрасное далеко". Я понимаю – тренд, хайп, нравятся тренды, но хотел бы, чтобы дочка пела то, что испокон веков было и останется навсегда, - пояснил актер.

Сейчас бывшая жена Гогунского заблокировала его у себя и у дочки в телефоне, он не может никак поддерживать связь с ними.Почему это произошло?

Папа обидел маму. Я смотрел интервью Ирины, она сказала, что по ее инициативе расстались. Я не считаю, что инициатива. Тут просто 2 человека расходятся . и я понимаю, что много женщин, которые сегодня попали в непростую ситуацию, которым не платят алименты, но это абсолютно не мой случай. Я оставил все – 100% бизнеса, который приносит пассивный доход, который я создал, оставил квартиру в центре Москвы стоимостью 20 млн рублей, а сам ездил по съемным квартирам вместе со своим роялем. Я поставил себя в некомфортное положение, оставив ребенку все, и на этой базе сейчас они покупают квартиры, таунхаусы и при этом говорят, что я не плачу алименты… Да, я их не плачу, но если бы люди узнали, какой пассивный доход идет от бизнеса 9с просмотров на Youtube), они бы поняли, что об алиментах даже стыдно было бы говорить, - сказал Гогунский.

Позже он пояснил, что речь идет о пассивном доходе в размере 30 тыс. евро за 3 месяца с просмотров.

Она не подавала в суд на Гогунского по поводу выплты ей алиментов, и теперь говорит, что я не плачу, - заявил Гогунский.