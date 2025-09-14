Дочь Гогунского Милана Стар похвасталась машиной за 13 млн рублей
Фото: Instagram/milana__star
15-летняя дочь актера Виталия Гогунского Милана Стар купила дорогостоящий автомобиль, сообщает Zakon.kz.
Юная артистка давно вышла из тени знаменитого отца. Сейчас она владеет квартирой, зарабатывает на музыке и блогинге, а ее песни популярны среди подростков. 13 сентября в своих соцсетях Милана поделилась фотографиями в новом авто.
"Теперь я бизнесвумен со своей машиной?" – с иронией спросила она у подписчиков.
Фото: Instagram/milana__star
Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Одни поздравили девушку с покупкой, другие усомнились в ее скромности и напомнили о солидных доходах от концертов и встреч с фанатами.
Между тем стало известно, почему зумеры полностью меняют подход к роскоши и демонстративно отказываются от покупок в брендовых бутиках.
