Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы утвержден в Казахстане

Постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года утвержден Комплексный план приватизации на 2021 - 2025 годы, передает zakon.kz.
В частности, утвержден перечень крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке.
Как отмечается, к таковым относятся субъекты квазигосударственного сектора, балансовая стоимость которых составляет более 2 500 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
В их числе:
Также рекомендовано АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию), "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) утвердить перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними.
В перечень вошли также компании:
Кроме того, утвержден перечень организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации.
Постановление вводится в действие с 1 января 2021 года.
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