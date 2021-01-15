Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы утвержден в Казахстане

Постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года утвержден Комплексный план приватизации на 2021 - 2025 годы, передает zakon.kz.

В частности, утвержден перечень крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке.

Как отмечается, к таковым относятся субъекты квазигосударственного сектора, балансовая стоимость которых составляет более 2 500 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

В их числе:

Акционерное общество "Национальный научный медицинский центр"

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС"

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС"

Акционерное общество "Отель "Алатау".

Также рекомендовано АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию), "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) утвердить перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними.

В перечень вошли также компании:

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

Акционерное общество "Самрук-Энерго"

Акционерное общество "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук"

Акционерное общество "Казпочта"

Акционерное общество "Эйр Астана"

Акционерное общество "Казахтелеком".

Кроме того, утвержден перечень организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации.

Постановление вводится в действие с 1 января 2021 года.