Бдительная официантка спасла мальчика от жестоких родителей

Жительница американского штата Флорида Флавейн Карвальо спасла 11-летнего мальчика, над которым издевались в семье, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Женщина работала в семейном ресторане 1 января. Она заметила, что взрослые заказали себе еду, не выбрав ничего для мальчика. Его отчим сообщил Фалвейн, что "мальчик поест дома".

Я заметила синяки на руке, увидела между бровей большую царапину. Я почувствовала - что-то действительно не так, - рассказала Флавейн.

Позже официантка незаметно передала мальчику записку, в которой говорилось "Тебе нужна помощь?". Получив утвердительный ответ, женщина позвонила в полицию и попросила совета.

Прибывшие полицейские забрали мальчика и отвезли его в больницу. В ходе осмотра врачи выяснили, что мальчик не добирает девяти килограмм до своей нормы.

Подозрения в жестоком обращении подтвердились, когда мальчик рассказал полицейским о насилии дома. Так. его избивали метлой, подвешивали вниз головой. Ему не разрешалось регулярно питаться, иногда его связывали ремнями. Он также рассказал, что однажды его заковали в наручники.

Мать мальчика 31-летняя Кристен Суонн и отчим 34-летний Тимоти Уилсон были арестованы. Их обвинили в жестоком обращении с детьми.

Сам мальчик и его четырехлетний брат были взяты под опеку Департаментом по делам детей и семьи штата Флорида.