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Общество

Жестокое избиение мальчика в Семее: как наказали родителей подростков

Законодательство, закон, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 10:19 Фото: pixabay
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрел административные дела в отношении родителей подростков, причастных к жестокому избиению сверстника в городе Семее, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда региона от 1 апреля 2025 года, суд признал их виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию детей и назначил административные взыскания в соответствии со ст. 127 Кодекса об административных правонарушениях (КОАП РК).

Согласно постановлениям суда, один отец арестован на пять суток и четыре матери оштрафованы на 78 640 тенге каждая.

Ранее специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрел гражданские дела о направлении несовершеннолетних правонарушителей в специализированные учебные заведения для детей с девиантным поведением.

Так, по решениям суда:

  • 13-летний подросток направлен в областную специальную школу-интернат с особым режимом содержания на шесть месяцев. Основанием послужило совершение им двух уголовных правонарушений, по которым были прекращены досудебные расследования в связи с недостижением возраста уголовной ответственности.
  • 16-летняя девушка, систематически нарушавшая общественный порядок и уклонявшаяся от учебы, помещена в областную специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением в г. Серебрянске на четыре месяца.
  • 13-летняя подросток, неоднократно совершавшая правонарушения, также направлена в указанное учебное заведение сроком на четыре месяца.

При этом суд отказал в удовлетворении заявлений о направлении троих подростков 2012 и 2014 г. р. в специальные образовательные учреждения.

"Решение принято в связи с тем, что В. М. не имела систематических нарушений, а двое других не достигли возраста, необходимого для помещения в специализированные учебные заведения (помещение в специализированные учебные заведения по закону возможно только с 11 лет). Все решения суда приняты в целях воспитательной работы и предотвращения дальнейших правонарушений среди несовершеннолетних", – пояснили в суде.

В случае необходимости срок пребывания подростков в спецшколах может быть продлен по ходатайству администрации учреждений.

Ранее стало известно, что в Семее группа подростков жестоко избила мальчика. В ДП области Абай заявили, что подростковый конфликт взят под особый контроль. Позже врачи рассказали о состоянии пострадавшего ребенка.

26 февраля стало известно, что директора школы №9, в которой случился инцидент, освободили от должности. Его заместителю по воспитательной работе объявлен строгий выговор.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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