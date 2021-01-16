21-летняя девушка утонула в бассейне столичного спорткомплекса

Девушка утонула в бассейне столичного спортивного комплекса, сообщает zakon.kz.

16 января в 10:18 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в бассейне спортивного комплекса столицы обнаружен труп девушки. Выехав на место, следственно-оперативной группой информация подтвердилась. Установлено, что тренер спорткомплекса увидел в бассейне лежащую девушку без движения. Вытащив ее из воды, он начал производить искусственное дыхание и массаж сердца. По приезду скорой медицинской помощи была констатирована смерть 21-летней девушки, - говорится в сообщении ДП Нур-Султана.

В ведомстве также сообщили, что в момент трагедии в бассейне находились еще 4 человека.

Погибшая посетила бассейн, купив разовый абонемент. По данному факту проводится проверка, - добавили в департаменте.