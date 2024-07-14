Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Атырау в плавательном бассейне спорткомплекса утонула девочка

В Атырау в плавательном бассейне спорткомплекса утонула девочка , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 19:35 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
ЧП произошло сегодня, 14 июля, в центральном бассейне спорткомплекса "Мунайшы", 10-летняя девочка утонула во время свободного плавания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"14 июля в 17:15 поступила информация от оперативного дежурного Департамента полиции Атырауской области о том, что в центральном бассейне "Мунайшы" во время свободного плавания утонула девочка 2014 года рождения", – сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Отметим, центральный плавательный бассейн "Мунайшы" был построен в 2012 году на спонсорские средства АО "КазМунайГаз". В 2019 году он был реконструирован по олимпийским стандартам и разделен на восемь дорожек. Длина чаши – 50 метров, ширина – 21 метр, глубина – 2–5,5 метра. В комплексе свыше 600 детей занимаются водными видами спорта.

Ранее 9 июля в Атырауской области на глазах у друзей утонул 13-летний мальчик.

А 10 июля еще один ребенок четырех лет утонул, упав в септик, во время прогулки на территории одного из частных детских садов.


Читайте также

В Акмолинской области на озере спасли четырех человек, у которых заглох гидроскутор
В Акмолинской области на озере спасли четырех человек, у которых заглох гидроскутер
Расправа над женой в Мангистауской области: начато расследование в отношении полицейских
Расправа над женой в Мангистауской области: начато расследование в отношении полицейских
спасли детей
Троих детей и мужчину спасли на озере в Акмолинской области
Динара Канбетова
Атырау 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
Трампа хотели убить, стрелок прострелил ему ухо
Трампа хотели убить: подробности покушения на экс-президента США
Токаев осудил покушение на жизнь Трампа
Токаев осудил покушение на жизнь Трампа
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: