Вера Брежнева рассказала о конфликтах с Константином Меладзе

Как и в любых отношениях (романтических, семейных), в семье продюсера Константина Меладзе и певицы, экс-солистки ВИА Гры Веры Брежневой не обходится без конфликтов. Как супруги преодолевают их, Брежнева рассказала в интервью Арману Давлетярову, передает zakon.kz.

38-летняя Вера и 57-летний Константин уже 6-й год счастливы в браке. Свадьба состоялась в октябре 2015 года в Италии, на ней присутствовали только близкие.

Арман Давлетяров, экс-генеральный директор МУЗ ТВ поинтересовался у Веры Брежневой, как часто у нее происходят конфликты с Константином Меладзе, и быстро ли супругам удается помириться.

(Решаем конфликты) разговором. Конечно, я более вспыльчивая, но Костя, знаешь, у него есть точка кипения. Он может молчать, но если его довести до этого, он может психануть и кулаком по столу. Я уже как мудрая женщина стараюсь до этого не доводить, - сказала Вера Брежнева.

Певица призналась, что раньше в конфликтных ситуациях отстаивала свою правоту, но сейчас понимает, что правда в другом.

Поэтому я не доказываю свою правоту, я пытаюсь разобраться в ситуации. Мудрость – великое дело, и я рада, что с возрастом она приобретается, и мне самой от этого легче. Раньше я была на сильных эмоциях и мне сложно было себя успокоить, а сейчас наоборот я еще успокаиваю многих других, - пояснила Вера Брежнева.