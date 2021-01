В продолжении "Секса в большом городе" появятся афроамериканка и азиатка

В продолжении сериала "Секс в большом городе" вместо Саманты Джонс (актриса Ким Кэттролл) появятся две новые героини — "сильная, влиятельная афроамериканка" и "женщина азиатского происхождения", сообщает zakon.kz.

Источник, близкий к производству шоу, рассказал Daily Mail, что вместо персонажа Ким Кэтролл зрителям покажут "сильных и дерзких цветных женщин, которые помогут представить сериал новому поколению и более точно передать мир, в котором мы живем". Собеседник издания отметил, что было бы глупо демонстрировать жизнь мультикультурного Нью-Йорка лишь глазами белокожих персонажей.

Недавно стало известно, что "Секс в большом городе" получил продолжение, которое выйдет на платформе HBO Max. Сиквел And Just Like That ("А затем") будет состоять из десяти эпизодов. Его съемки начнутся весной в Нью-Йорке. Дата выхода пока не раскрывается.

Ранее Сара Джессика Паркер, сыгравшая одну из главных ролей в культовом сериале, уже представила тизер будущего шоу. В нем к своим ролям вернется она, а также Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту Джонс, принимать участие в проекте не будет. По информации СМИ, причиной может быть конфликт Кэтролл с Паркер, подробности которого журналистам до конца не известны.

Сериал "Секс в большом городе" был снят Дарреном Старом по мотивам одноименной книги Кэндис Бушнелл. Картина пользовалась бешенной популярностью на протяжении 6 лет и рассказывала о жизни четырех женщины на Манхэттене. Проект поднимал вопросы феминизма, отношений, секса, сексуальной ориентации и насилия.