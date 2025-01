У дома из фильма "Секс в большом городе" установят ворота

С просьбой к властям обратилась владелица здания Барбара Лорбер, пишет The New York Post. Женщина владеет особняком на Манхэттене с 1978 года. С ее слов, она "десятилетиями надеялась", что люди перестанут приходить к дому, но даже цепь с табличкой "Вход воспрещен" не останавливала фанатов сериала.

По словам Лорбер, она согласилась на съемки сериала в особняке только потому, что ей было жаль специалиста по подбору локаций, который мог потерять работу из-за ее отказа.

Женщина просит установить у дома двойные ворота из стали и чугуна высотой около одного метра. Лорбер считает, что только так можно добиться спокойной жизни для арендаторов квартир в особняке.

