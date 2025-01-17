У дома из фильма "Секс в большом городе" установят ворота

Комиссия по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка одобрила установку ворот у особняка, где жила Кэрри Брэдшоу из известного фильма, сообщает Zakon.kz.

С просьбой к властям обратилась владелица здания Барбара Лорбер, пишет The New York Post. Женщина владеет особняком на Манхэттене с 1978 года. С ее слов, она "десятилетиями надеялась", что люди перестанут приходить к дому, но даже цепь с табличкой "Вход воспрещен" не останавливала фанатов сериала.

Фото: nypost

По словам Лорбер, она согласилась на съемки сериала в особняке только потому, что ей было жаль специалиста по подбору локаций, который мог потерять работу из-за ее отказа.

"Мой дом теперь стал мировым туристическим направлением. Шоу идет бесконечное количество раз на 34 языках, увеличивая и без того огромную базу поклонников моего дома со всех уголков США и мира", – подчеркнула владелица.

Owner of iconic 'Sex and the City' apartment requests gate to keep tourists away https://t.co/CngytBm2sD 🏙️ pic.twitter.com/t1qDkwM575 — 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) January 14, 2025

Женщина просит установить у дома двойные ворота из стали и чугуна высотой около одного метра. Лорбер считает, что только так можно добиться спокойной жизни для арендаторов квартир в особняке.

"Sex and the City" brownstone in NYC will get a gate to deter tourists from climbing steps. pic.twitter.com/Rc4UVq4FpK — The Associated Press (@AP) January 16, 2025

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