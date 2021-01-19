СМИ: Трамп записал прощальное видеообращение

Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник записал прощальное видеообращение в ранге главы вашингтонской администрации, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала CNN, ссылающегося на источник, видеозапись может быть обнародована 19 января, хотя окончательные сроки еще не определены.

Отмечается, что в своем выступлении Трамп перечислил наиболее существенные, по его мнению, достижения на посту президента. Также в обращении упоминается "новая администрация", однако контекст высказывания о команде избранного президента Джозефа Байдена не уточняется.

Инаугурация Байдена и избранной вице-президентом США Камалы Харрис намечена на 20 января.