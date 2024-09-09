60-летняя Макпал Жунусова записала странные видеообращения

Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Жунусова опубликовала 9 сентября 2024 года в своем Instagram странное видеообращение. Позднее пост она удалила, а в Stories попросила прощения у всех, сообщает Zakon.kz.

Народная артистка Казахстана более 10 часов назад в популярной соцсети поделилась видео, где она пожелала всем доброго утра и обратилась к друзьям, поклонникам и хейтерам.

"В целом, я довольна жизнью. Благодарю Аллаха за каждый прожитый день. Ни на кого обиду не держу. Если даже осуждаете меня, оскорбляете, говорят же, что трава просто так не колыхнется... В целом, 90% простят, 10% всегда говорят: "Ты не певица, ты – алкашка", – сказала Жунусова.

Правда, позднее публикация была удалена со страницы Макпал.

Затем она вышла на связь в Stories, где заявила, что все в жизни проходит. 60-летняя артистка отметила, что ее душу поймут только понимающие, а недоброжелателям просто пожелала здравия.

"Прошу с пониманием отнестись к моему утреннему обращению. Сейчас мне позвонила сестра и сказала: "Ты – наш позор. Я сожалею, что у меня есть такая сестра, как ты". Ладно, пусть живет, и меня не станет, я не вечная... Не морочьте мне голову. Если хотите отвернуться, отворачивайтесь", – сказала Макпал Жунусова.

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