"Кайрат" близок к подписанию экс-игрока лондонского "Арсенала"

Чемпион Казахстана алматинский футбольный клуб "Кайрат" в скором времени подпишет игрока из Франции, выступавшего за свою карьеру в лондонском "Арсенале", передает zakon.kz.

По информации портала Republika, Французский нападающий Яя Саного находится на пороге нового клуба. Как стало известно изданию, экс-центральный нападающий "Арсенала" продолжит карьеру в "Кайрате". Саного связывался с сербским "Партизаном", что хорошо подтвердили менеджеры клубов, но переговоры между игроком и клубом "застряли" в вопросе зарплаты. Француз попросил у клуба из Белграда один миллион евро за сезон, что было слишком много для черно-белых, но не для действующего чемпиона "Кайрата".

Издание также сообщило, что хорватский "Осиек" искал бывшего игрока "Арсенала", но наставник хорватского вице-чемпиона Ненад Белица воспротивился его подписанию в состав команды.

Портал утверждает, что Саного подпишет с "Кайратом" контракт на один год с возможностью продления сотрудничества еще на год. Напомним, Яя Саного вырос в Осере и считался одним из величайших талантов европейского футбола, в 2013 году его купил лондонский "Арсенал". Но игрок не преуспел на "Эмирейтс", поэтому свою карьеру футболист продолжил в "Кристал Пэлас", "Аяксе" и "Чарльтон Атлетик", а с 2017 года он носит майку Тулузы, за которую он забил 12 голов в 63 играх.