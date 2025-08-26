Чемпион Италии близок к подписанию звездного игрока "МЮ"
Фото: Instagram/rasmus.hoejlund
Итальянский футбольный клуб "Наполи" пришел к соглашению о переходе из "Манчестер Юнайтед" датского форварда Расмуса Хейлунда. Переговоры с "манкунианцами" идут на решающем этапе, сообщает Zakon.kz.
В данный момент неаполитанский коллектив почти договорился с 22-летним нападающим "МЮ" о его переходе, осталось обсудить некоторые детали контракта.
По некоторым сведениям, датчанин будет играть в составе действующих чемпионов Италии на условиях аренды с правом выкупа.
В прошлом сезоне английского чемпионата Хейлунд сыграл 32 матча за "красных дьяволов", где забил четыре гола.
Если стороны договорятся, то "Наполи" будет пополнен еще одним топовым футболистом из Премьер-лиги.
Два месяца назад "адзурри" был усилен одним из лучших полузащитников мира Кевином де Брюйне, который перешел из "Манчестер Сити".
