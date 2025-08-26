#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
535.99
626.36
6.64
Спорт

Чемпион Италии близок к подписанию звездного игрока "МЮ"

Футбол Переход Наполи, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 10:34 Фото: Instagram/rasmus.hoejlund
Итальянский футбольный клуб "Наполи" пришел к соглашению о переходе из "Манчестер Юнайтед" датского форварда Расмуса Хейлунда. Переговоры с "манкунианцами" идут на решающем этапе, сообщает Zakon.kz.

В данный момент неаполитанский коллектив почти договорился с 22-летним нападающим "МЮ" о его переходе, осталось обсудить некоторые детали контракта.

По некоторым сведениям, датчанин будет играть в составе действующих чемпионов Италии на условиях аренды с правом выкупа.

В прошлом сезоне английского чемпионата Хейлунд сыграл 32 матча за "красных дьяволов", где забил четыре гола.

Если стороны договорятся, то "Наполи" будет пополнен еще одним топовым футболистом из Премьер-лиги.

Два месяца назад "адзурри" был усилен одним из лучших полузащитников мира Кевином де Брюйне, который перешел из "Манчестер Сити".  

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
16-летний игрок принес победу "Ливерпулю" на сотой минуте матча АПЛ
Спорт
09:46, Сегодня
16-летний игрок принес победу "Ливерпулю" на сотой минуте матча АПЛ
Рыбакина прокомментировала победу над американкой на US Open-2025
Спорт
06:59, Сегодня
Рыбакина прокомментировала победу над американкой на US Open-2025
Юлия Путинцева узнала соперницу по второму кругу US Open-2025
Спорт
05:43, Сегодня
Юлия Путинцева узнала соперницу по второму кругу US Open-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: