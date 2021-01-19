Елбасы выразил соболезнования семье актера Райнбекова

Елбасы выразил соболезнования родным актера Алимгазы Райнбекова, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил Айдос Укибай, пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева в twitter.

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования близким известного актера Райнбекова в связи с его смертью. Он был талантливым человеком, оставившим неизгладимый след в отечественном кинематографе. Елбасы выразил уверенность, что его яркий образ навсегда запомнится публике, - говорится в сообщении.

Елбасы белгілі актер Әлімғазы Райымбековтің өмірден өтуіне байланысты туыстарына көңіл айту жеделхатын жолдады. Ол ұлттық киномызда ұмытылмас бейнесі мен өзіндік ізін қалдырған талант иесі болатын.

Елбасы оның жарқын бейнесі жұртшылық жадында әрдайым сақталады деп сенім білдірді. — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 19, 2021

От коронавируса на 86-ом году жизни умер советский и казахстанский актер Алимгазы Райнбеков, сыгравший главную роль в фильме "Ангел в тюбетейке" и во многих других картинах.