Елбасы выразил соболезнования семье актера Райнбекова

Елбасы выразил соболезнования родным актера Алимгазы Райнбекова, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил Айдос Укибай, пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева в twitter.
Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования близким известного актера Райнбекова в связи с его смертью. Он был талантливым человеком, оставившим неизгладимый след в отечественном кинематографе. Елбасы выразил уверенность, что его яркий образ навсегда запомнится публике, - говорится в сообщении.
Елбасы белгілі актер Әлімғазы Райымбековтің өмірден өтуіне байланысты туыстарына көңіл айту жеделхатын жолдады. Ол ұлттық киномызда ұмытылмас бейнесі мен өзіндік ізін қалдырған талант иесі болатын.— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 19, 2021
Елбасы оның жарқын бейнесі жұртшылық жадында әрдайым сақталады деп сенім білдірді.
От коронавируса на 86-ом году жизни умер советский и казахстанский актер Алимгазы Райнбеков, сыгравший главную роль в фильме "Ангел в тюбетейке" и во многих других картинах.
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